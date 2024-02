KITTE丸の内１階アトリウムにデル「WELCOME TO THE ZONE」期間限定オープン

デル・テクノロジーズは2月13日、KITTE丸の内1階 アトリウムに期間限定ポップアップストア「WELCOME TO THE ZONE」をオープンした。豊富なラインナップを体験し、最高峰の没入感を体感できるとしている。

KITTE丸の内1階アトリウムにデル「WELCOME TO THE ZONE」期間限定オープン

デル製のパソコンやモニター、周辺機器などを実際に体験できるPOP UP STOREイベント「WELCOME TO THE ZONE」を期間限定でオープンするという内容。最新のコンシューマー向けやビジネス向け製品を展示し、この春新生活を迎えてPC購入を検討している新学生や新社会人はもちろん、デル製品に触れたことのない人でも楽しめるように設計。ここでしか入手できないプレゼントキャンペーンも実施する。