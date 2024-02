カプコンは、『ストリートファイター6』の世界公式決勝大会「CAPCOM CUP X」について、全大会プログラムを日本語実況付きで配信する「日本語実況LIVE配信」を実施すると発表した。

「CAPCOM CUP X」は、世界各地で開催された予選大会を勝ち上がった全48名の選手が世界一の座をかけて争う大会。『ストリートファイター6』発売記念特別施策として、優勝賞金100万ドルと史上最高額で実施される。日本からはガチくん選手、ふ~ど選手、カワノ選手の出場が決まっている。

また、「CAPCOM CUP X」開催期間中、同会場にて「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2023」も開催。JP/US/EUROPEの各地域のプロリーグを勝ち上がったチームが「世界最強チーム」をかけて戦う。日本代表チームは「FAV gaming」だ。

「日本語実況LIVE配信」は、日本時間2月17日(土)朝4:45よりYouTube/Twitchの「Capcom Fighters JP」チャンネルにて配信。「CAPCOM CUP X」最後の出場枠をかけた大会「Last Chance Qualifier」の様子から紹介する。

「CAPCOM CUP X」各プログラム日程

2月17日(土)朝4:45~「CAPCOM CUP X Last Chance Qualifier」 Day1

2月18日(日)朝4:45~「CAPCOM CUP X Last Chance Qualifier」 Day2

2月19日(月)朝4:45~「CAPCOM CUP X Last Chance Qualifier」 Day3

2月22日(木)朝4:45~「CAPCOM CUP X」グループ予選 Day1

2月23日(金・祝)朝4:45~「CAPCOM CUP X」グループ予選 Day2

2月24日(土)朝4:45~「CAPCOM CUP X」グループ予選 Day3

2月25日(日)朝4:45~「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2023」

2月26日(月)朝7:45~「CAPCOM CUP X」Top16~決勝