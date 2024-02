ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5) およびPC用ソフトウェア『HELLDIVERS 2』を2024年2月8日に発売した。通常版の価格は4,480円、スーパー市民エディションの価格は6,480円。

PlayStation NetworkおよびSteamのアカウントでゲーム内にアクセスできるのは18時ごろを予定。同時にプレミアムウォーボンド「鋼の古豪」をゲーム内ストアにて追加コンテンツとして配信する。

『HELLDIVERS 2』は、人類の存亡をかけてミッションに挑むTPS視点のオンライン協力マルチシューティング。プレイヤーは人類の故郷「スーパーアース」のエリート兵士「ヘルダイバー」となって、宇宙規模の勢力争い「銀河大戦」に参加する。

プレミアムウォーボンドは、『HELLDIVERS 2』スーパー市民エディションを購入した際に無料でついてくる、もしくは、スーパークレジット(ゲーム内通貨)を使うことで入手できる追加コンテンツ。スーパークレジットはPlayStation Storeまたはゲーム内ストアで購入する、もしくはゲーム内ミッション中に探索して入手できる。プレミアムウォーボンドを手に入れたら、ゲーム内の任務を完了したあとに手に入るメダルを使用して、ウォーボンドカタログから好きなアイテムをアンロック可能だ。

『HELLDIVERS 2』 プレミアムウォーボンド「鋼の古豪」紹介トレーラー

©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Arrowhead Game Studios AB. HELLDIVERS is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.