ロジテックINAソリューションズは2月8日、ポータブルBlu-rayドライブ「LBD-LPWAWU3CSDB」を発売した。価格はオープンで、直販サイトでは10,640円で販売されている。

Ultra HD Blu-ray規格の4K映像の再生や、大容量データ保存のためのBDXL規格に対応した外付けBlu-rayドライブ。長期記録保存メディア「M-Disc」への書き込みにも対応する。

厚さ14mmの薄型設計のほか、さまざまな利用環境を想定してUSB Standard-AとUSB Type-Cの2形状のケーブルが付属することも特長。動画再生ソフト「sMedio True BD SE for Logitec」とデータ書き込みソフト「Power2 Go for BD」も無料で利用できる。ただし、UHD BDを再生したい場合は対応ソフトを別途用意する必要がある。

サイズは約138×133×14mm、重量は約230g。ディスクローディング方式はトレー式で、水平設置のみに対応する。保証期間は1年間。