ソフトバンクは2月8日、Androidスマートフォン「OPPO A79 5G」をワイモバイルブランドで取り扱うと発表した。2月9日から予約を受け付け、2月15日に発売する。

  • OPPO A79 5G

    OPPO A79 5G

OPPO A79 5Gは、同日にオウガ・ジャパンより発表されたミドルレンジスマートフォン。Reno Aシリーズより安価なAシリーズの新機種となるが、シリーズ初のおサイフケータイ対応に加え、33W急速充電やステレオスピーカーなど充実した機能を備える。主な仕様は以下のとおり。

  • OS：ColorOS 13（Android 13ベース）
  • SoC：MediaTek Dimensity 6020
  • メモリ（RAM）：4GB
  • ストレージ（ROM）：128GB
  • ディスプレイ：6.7インチ液晶 2,400×1,080（フルHD+）90Hz
  • アウトカメラ：約5,000万画素（広角）＋約200万画素（深度）
  • インカメラ：約800万画素
  • バッテリー：5,000mAh
  • 外部端子：USB Type-C、イヤホンジャック
  • 防水／防塵：IPX4／IP5X
  • 生体認証：指紋認証、顔認証
  • その他機能：FeliCa・おサイフケータイ対応
  • サイズ：約166×76×8.0mm
  • 重量：約193g
  • カラー：グローグリーン、ミステリーブラック