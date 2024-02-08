オプテージは2月8日、MVNOサービス「mineo」において、Androidスマートフォン「OPPO A79 5G」を2月15日から販売すると発表した。
mineoでの販売価格は26,664円。ドコモ／au／ソフトバンク回線の各プランに対応する。個人契約の場合は24回または36回の分割払いも選択できる。24回払いの場合は1,111円×24回、36回払いの場合は初回869円＋737円×35回となる。
OPPO A79 5Gは、同日にオウガ・ジャパンより発表されたミドルレンジスマートフォン。Reno Aシリーズより安価なAシリーズの新機種となるが、シリーズ初のおサイフケータイ対応に加え、33W急速充電やステレオスピーカーなど充実した機能を備える。主な仕様は以下のとおり。
- OS：ColorOS 13（Android 13ベース）
- SoC：MediaTek Dimensity 6020
- メモリ（RAM）：4GB
- ストレージ（ROM）：128GB
- ディスプレイ：6.7インチ液晶 2,400×1,080（フルHD+）90Hz
- アウトカメラ：約5,000万画素（広角）＋約200万画素（深度）
- インカメラ：約800万画素
- バッテリー：5,000mAh
- 外部端子：USB Type-C、イヤホンジャック
- 防水／防塵：IPX4／IP5X
- 生体認証：指紋認証、顔認証
- その他機能：FeliCa・おサイフケータイ対応
- サイズ：約166×76×8.0mm
- 重量：約193g
- カラー：グローグリーン、ミステリーブラック