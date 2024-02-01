2月1日（木）9時から始まった「Amazonタイムセール祭り」で、PFUの小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）がセール対象となっています。今回は、Happy Hacking Keyboard Professional HYBRIDが2,000円引きで購入できます。セールは2月4日（日）いっぱいまで。なお、購入者は最大4万円分のAmazonギフトカードが当たる「HHKB新生活応援キャンペーン」の対象となります。
セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。最新モデル「HHKB Studio」はセールの対象にはなっていません。
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID
- PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
- PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
- PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
- PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
- PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
- PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
- セール価格：29,900円（通常価格から2,000円引き）