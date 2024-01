マイナビ出版は1月29日、Apple専門誌『Mac Fan』2024年3月号を発売した。第1特集「Mac40年史」、第2特集「iPadでまんが道 はじめの一歩」、第3特集「Blackmagic Camera 完全活用バイブル」。そのほか注目記事として「『リマインダー』の基本・実践・応用」などがある。

Mac Fan 2024年3月号表紙。表紙は森川葵さん

Appleのパーソナルコンピュータ「Mac」がこの世に誕生してから、2024年1月24日で40年が経った。“The computer for the rest of us”の思想のもと、故スティーブ・ジョブズの陣頭指揮により開発されたMacシリーズは、洗練されたデザインとすぐに使い始められるインターフェイスで、ユーザフレンドリーなコンピュータとして、現在世界中の人々に愛されている。一方で、今日までのMacの道のりは決して平坦なものではなく、ユーザにとっても喜怒哀楽の連続だった。革新的なマシンに衝撃を受けたり、突然の仕様変更やサービス終了に戸惑ったり…。今のMacは、そういった波瀾万丈の歴史の上に存在している。本特集では、そんなMacや周辺機器にまつわる印象的なエピソードを、当時の思い出とともに綴っていく。

もはや日本の文化ともいえる存在になった漫画。最近では、SNS上でプロアマ問わず多くの作品が公開されている。皆さんの中にも、ちょっと描いてみたいかも…と思っている人はいないだろうか? そこで本特集では、iPadとApple Pencilがあれば始められる「iPadでまんが道」の1歩目の踏み出し方を解説していく。漫画を描くのは、「絵が上手い人だけの楽しみ」では決してない。日常のちょっとした記録や自己表現に、漫画を使ったっていいのだ!

2023年10月31日に開催されたAppleのスペシャルイベント「Scary Fast」をご覧になっただろうか? 実はこの映像、iPhone 15 Pro Maxと無料の動画撮影アプリ「Blackmagic Camera」で撮影されていたのだ。そんなAppleも認めたアプリをさっそく使ってみたいところだが、ハイクオリティな映像を撮れるだけに機能が満載だ。本特集ではアプリ開発元の協力を仰ぎながら、その機能の数々と便利に使うためのテクニックを徹底解説。初心者からプロとして動画に携わる上級者まで、「Blackmagic Camera」を使いこなそう!

特集3「Blackmagic Camera 完全活用バイブル」

Mac Fan BASICでは「『リマインダー』の基本・実践・応用」について解説している。タスクを効率的に管理できる標準ソフトについての基礎から応用知識までを網羅した内容だ。

MF BASIC「『リマインダー』の基本・実践・応用」

Mac Fan 3月号目次

Mac Fan最新号は、Amazon.co.jpなどのネット書店、またはお近くに書店にて購入できる。