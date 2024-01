モバイルアクセサリーブランド「iFace」から「白雪姫」デザインのアイテムが登場

Hamee(ハミィ)は1月29日、モバイルアクセサリーブランド「iFace」の新商品として、「ディズニープリンセス 白雪姫」デザインの5製品を発表した。1月30日から予約を受け付け、2月上旬から順次発売する。

iFaceのディズニープリンセスシリーズとしては「アリエル」「ラプンツェル」「ジャスミン」「ベル」をデザインした各種アイテムを発売中で、新たに「白雪姫」デザインが加わる。

iPhone 7~15 Pro用の「ディズニーキャラクター iFace First Classケース」(4,180円)のほか、スマホリングの「ディズニーキャラクター iFace Finger Ring Holder フラットタイプ」(2,420円)、「ディズニーキャラクター iFace First Class AirPodsケース」(3,080円)、「[AirTag専用]ディズニーキャラクター iFace First Classケース」(1,980円)が登場し、周辺機器とあわせてコーディネートできる。

また、「ディズニーキャラクター iFace Reflection専用インナーシート」(660円)も発売され、こちらはiFace Reflectionシリーズのクリアケースにはさんで着せ替えられる。