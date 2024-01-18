米NVIDIAは1月17日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 546.65」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。

  • 「NVIDIA Game Ready Driver 546.65」公開 -RTX 4070 SUPER対応、『Palworld』もDLSSで

GeForce RTX 4070 SUPERを正式にサポートする最新ドライバ。GeForce Experienceの最適化タイトルに『Apocalypse Party』『Ash Echoes』『Escape from Tarkov: Arena』『House Flipper 2』『Pioneers of Pagonia』が追加されており、快適なプレイが可能。話題のクラフトゲーム『Palworld』へのDay0対応も図られており、DLSS 2を適用した高いパフォーマンスでプレイできる。