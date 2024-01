カシオ計算機は1月10日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」と、サンリオのキャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションモデルを発表した。1月19日に発売し、価格は15,950円。

今回のコラボレーションモデル「BGD-565KT」は、2024年で誕生50周年のハローキティと同じく30周年のBABY-G、お互いのアニバーサリーイヤーを記念したもの。

ベースモデルは、初代BABY-Gのデザインを受け継いでいる「BGD-565」だ。ここに、1974年に生まれた当時のハローキティに使われていた白・赤・青の原色を時計全体にカラーリング。白を基調としつつ、バンドのリング部分に赤と青をアクセントカラーに。

バンドには多彩な表情のハローキティをプリント

バンドには1970年代のハローキティの顔をプリントしており、笑顔、ウインク、驚きといったさまざまな表情を描いた。素材には一部、再生素材のバイオマスプラスチックを採用。

また、フェイスのバックライトを点灯すると液晶部分にハローキティの顔パーツが浮かび、フェイスの右上に配置した赤いリボンと合わせてハローキティが登場する仕組み。ハローキティの50周年にちなみ、時計全体で50のハローキティを表現している。

ケースサイズは縦42.1×横37.9×厚さ11.3mm、重さは約30g、防水性能は10気圧、電池寿命は約3年。機能面では、ストップウオッチ、タイマー、アラーム、フルオートカレンダー、12時間・24時間の表示切り替え、残照機能付きLEDバックライトなどを備える。

(c) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L642579