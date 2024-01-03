1月3日（水）9時から始まった「Amazon初売り」で、PFUの小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）がセール対象となっています。HHKB Type-Sの雪・白モデル、HHKB HYBRIDとClassicの白モデルが2,000円引きで購入できます。セールは1月7日（日）いっぱいまで。
セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。最新モデル「HHKB Studio」はセールの対象にはなっていません。
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S
- PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
- PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
- PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
- PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
- PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
- PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
- PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
- セール価格：34,850円（通常価格から2,000円引き）
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID
- PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
- PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
- PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
- セール価格：29,900円（通常価格から2,000円引き）
Happy Hacking Keyboard Professional Classic
- Happy Hacking Keyboard Professional Classic
- セール価格：24,950円（通常価格から2,000円引き）