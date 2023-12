ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)の新モデルと、PS5用ソフトウェア『Marvel's Spider-Man 2』の本編ダウンロード版(プロダクトコード)がセットになった「PlayStation 5 "Marvel's Spider-Man 2" 同梱版」を、数量限定で2023年12月20日より発売する。価格は66,980円。

2023年11月10日に販売開始したPS5の新モデルは、従来モデルのテクノロジーや機能はそのままに、小型化および軽量化を実現。Ultra HD Blu-rayディスクドライブは着脱可能となり、本体内蔵のSSDストレージは1TBへと増量した。

『Marvel’s Spider-Man 2』は、リアルで広大なマーベル世界のニューヨークを舞台に、スパイダーマンになりきった爽快アクションと壮大なストーリーが楽しめるオープンワールドアクションアドベンチャーゲーム「Marvel’s Spider-Man」シリーズの最新作。2人のスパイダーマン、ピーター・パーカーとマイルズ・モラレスを使い分けながら、最強の敵ヴェノムに立ち向かう。

©2023 MARVEL.

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Insomniac Games, Inc.

©Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.