歌舞伎町から世界へ。ワコムが「歌舞伎町タワー」クリエイター発掘プロジェクトに協賛

ワコムは、世界へ羽ばたこうとするクリエイターを発掘・育成するプロジェクト「Kabukicho Creator’s Gallery Project」に賛同し、協賛すると発表した。映像部門やイラスト・デザイン部門の作品の応募受付を開始しており、作品が優秀賞に選ばれると賞金や賞品を獲得できる。

歌舞伎町から世界へ羽ばたくクリエイターを発掘・育成する「Kabukicho Creator’s Gallery Project」

「Kabukicho Creator’s Gallery Project」は、2022年に始動した、クリエイター発掘・育成プロジェクトで、東急/東急レクリエーションが主催し、TSTエンタテイメント、foriio、B-Side Standardが運営を担っている。本年度より、従来の「映像部門」に加えて、「イラスト・デザイン部門」を新設した。

同プロジェクトは、東京・新宿の新たなランドマークである「東急歌舞伎町タワー」を中心に、デジタルの世界でクリエイターのギャラリー(表現の場)を作ることや、新宿・歌舞伎町をクリエイターエコノミーにおける象徴的な場所とすることなどを目指しており、クリエイターの創作パワーを通して、「エンターテインメントシティ歌舞伎町」を実現しようとしている。ワコムは昨年に続けて、このプロジェクトに協賛する。

応募作品から優秀賞を選出し、各賞には賞金や賞品を設定。うち「映像部門」「イラスト・デザイン部門」の最優秀賞には、副賞としてワコムの最新ペンタブレット「Wacom Oneシリーズ」から、11.6型の「Wacom One 液晶ペンタブレット 12」、タッチ操作可能な「Wacom One 液晶ペンタブレット 13 touch」、「Wacom One ペンタブレット small」、「Wacom One ペンタブレット medium」の4機種のうち希望のモデルを授与する。また最優秀賞の賞金は「映像部門」が50万円、「イラスト・デザイン部門」が20万円。

さらに、受賞作品は「あなたの作品が、歌舞伎町から世界へ。」として、東急歌舞伎町タワーの1Fにある屋外ビジョンなど施設各所で放映する。

作品の応募期間は2024年1月31日(水)24:00まで。受賞者の発表は2024年3月中旬を予定しており、東急歌舞伎町タワーでの受賞作品の放映開始は2024年4月上旬を予定している。応募の窓口や募集要項など詳細は、こちらの「Kabukicho Creator’s Gallery Project 特設サイト」で確認してほしい。

各部門の応募作品に定められているコンセプト・テーマは以下のとおり。