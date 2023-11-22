11月22日（水）0時から始まった「Amazonブラックフライデー先行セール」や、11月24日（金）0時から始まる「Amazonブラックフライデー」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価やクーポン付きで販売しています。今回も、スティック型SSDや大容量HDD、microSDカードなどが特価になっています。セールは12月1日（金）いっぱいまで。

  • スティック型ポータブルSSDもセールで安くなる

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。

シリーズ名 型番 概要
WD Element Desktop WDBBKG0220HBK-JESN 22TBの大容量外付けハードディスク
My Passport WDBPKJ0050BWT-WESN ウエスタンデジタル製ドライブのポータブルHDD
WD_Black P50 Game Drive WDBA3S0040BBK-WESN ポータブルSSDでは最大容量となる4TBの高速ポータブルSSD
My Passport SSD WDBAGF0040BGY-WESN 大容量4TBのポータブルSSD
Portable SSD Extreme PRO E81 SDSSDE81-1T00-GH25 サンディスク最上位、メタル筐体の高速ポータブルSSD
Portable SSD Extreme E61 SDSSDE61-4T00-GH25 最大読出し1050MB/秒、最大書込み1000MB/秒の4TBポータブルSSD
Portable SSD E20 SDSSDE20-1T00-GH25 メタル筐体で重厚感・高級感のあるスティック型ポータブルSSD
Ultra microSD Card SDSQUAC-1T00-GH3MA Switchやスマホの容量アップに向くサンディスクブランドのmicroSDカード
WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5 WDBBYV0020BNC-WRSN PS5公式ライセンス版 WD_Black内蔵SSD
WD Blue HDD 3.5 WD60EZAX-AJP 6TBのWD Blue 3.5インチハードディスク
WD_BLACK SN770 NVMe SSD WDS200T3X0E-EC 最大5,150MB/秒の高速M.2 PCIe Gen4 x4 SSD
WD Blue SN580 NVMe SSD M.2 WDS200T3B0E-EC 最大4,150MB/秒、クリエーターとプロ向けのPCIe Gen 4.0 SSD