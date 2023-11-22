11月22日（水）0時から始まった「Amazonブラックフライデー先行セール」や、11月24日（金）0時から始まる「Amazonブラックフライデー」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価やクーポン付きで販売しています。今回も、スティック型SSDや大容量HDD、microSDカードなどが特価になっています。セールは12月1日（金）いっぱいまで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。
|シリーズ名
|型番
|概要
|WD Element Desktop
|WDBBKG0220HBK-JESN
|22TBの大容量外付けハードディスク
|My Passport
|WDBPKJ0050BWT-WESN
|ウエスタンデジタル製ドライブのポータブルHDD
|WD_Black P50 Game Drive
|WDBA3S0040BBK-WESN
|ポータブルSSDでは最大容量となる4TBの高速ポータブルSSD
|My Passport SSD
|WDBAGF0040BGY-WESN
|大容量4TBのポータブルSSD
|Portable SSD Extreme PRO E81
|SDSSDE81-1T00-GH25
|サンディスク最上位、メタル筐体の高速ポータブルSSD
|Portable SSD Extreme E61
|SDSSDE61-4T00-GH25
|最大読出し1050MB/秒、最大書込み1000MB/秒の4TBポータブルSSD
|Portable SSD E20
|SDSSDE20-1T00-GH25
|メタル筐体で重厚感・高級感のあるスティック型ポータブルSSD
|Ultra microSD Card
|SDSQUAC-1T00-GH3MA
|Switchやスマホの容量アップに向くサンディスクブランドのmicroSDカード
|WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5
|WDBBYV0020BNC-WRSN
|PS5公式ライセンス版 WD_Black内蔵SSD
|WD Blue HDD 3.5
|WD60EZAX-AJP
|6TBのWD Blue 3.5インチハードディスク
|WD_BLACK SN770 NVMe SSD
|WDS200T3X0E-EC
|最大5,150MB/秒の高速M.2 PCIe Gen4 x4 SSD
|WD Blue SN580 NVMe SSD M.2
|WDS200T3B0E-EC
|最大4,150MB/秒、クリエーターとプロ向けのPCIe Gen 4.0 SSD