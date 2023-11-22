11月22日（水）0時から始まった「Amazonブラックフライデー先行セール」や、11月24日（金）0時から始まる「Amazonブラックフライデー」で、PFUの小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）やREALFORCEシリーズの「PFU Limited Edition」がセール対象となっています。HHKBは、人気のType-Sモデルが全機種10％オフと、割引率が高いのがポイント。セールは12月1日（金）いっぱいまで。
セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S
- PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
- PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
- PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
- PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
- PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
- PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
- PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
- PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
- PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
- PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
- セール価格：33,164円（通常価格から10％引き）
REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4M-BK
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4M-BK
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4M-BK
- セール価格：21,300円（通常価格から10,050円引き）※フルキーボードモデルは価格が異なる
REALFORCE「PFU Limited Edition」とオプション品のセット
- RFキーボードルーフ(フルキー用)セット R2SA-US4M-BKRF440C
- セール価格：25,000円