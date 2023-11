電子技販は11月15日、基板アート雑貨「FLASHシリーズ」より、ガンダム(RX-78-2)、シャア専用ザク(MS-06S)、ラストシューティング、ユニコーンガンダム Ver.TWC(RX-0)のiPhone 15 Pro ケース、iPhone 15 Pro Maxケース(計6アイテム)を発表した。moeco直販ショップや取扱店で、同日から順次販売を開始する。各モデルとも価格は17,600円。

FLASH ガンダム 基板アート iPhone 15 Pro ケース

「FLASHシリーズ」は、電波でLEDが光る回路を搭載した基板デザインのiPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max用ケース。iPhone自身が発する電波を電力に変換し、昇圧することでLEDが光る仕組みを採用。通常時は光らず、iPhoneが強い電波を発した時にランダムに光らせられる。

プリント基板用CADでデザインされ、本物の基板に電子部品をはんだ付け。基板をデザインする基板CADはマウスで線を引き、細い線では0.1mmの配線パターンで緻密にデザインされている。

FLASH シャア専用ザク 基板アート iPhone 15 Pro ケース

基板には金メッキ処理が施され、電子部品を実装後、クリーンルームにて人の手により表面張力で樹脂がいっぱいになるまで1つ1つコーティングして真空加熱。その後、手作業で部品に付いた気泡や樹脂表面の埃が取り除かれているという。

ガンダム 基板アートデザインは、ガンダム透視図をデザインし、電池無しで照準器用テレビカメラに実装したLEDが光る。照準器用テレビカメラ部に2mmの赤色LEDを配置するなど、合計27個の電子部品を実装した。

シャア専用ザク 基板アートデザインは、シャア専用ザク透視図をデザインし、電池無しでモノアイに実装したLEDが光る。モノアイ部に2mmの赤色LEDを配置するなど、合計27個の電子部品を実装した。

ガンダム ラストシューティング Ver. 基板アートデザインは、劇場版『機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙』のシーン(ラストシューティング)を描いたポスターをデザイン。ビームライフルから発射されたビーム部に配置したLEDが光るなど、合計27個の電子部品を実装した。

FLASH ガンダム ラストシューティング Ver. 基板アート iPhone 15 Pro ケース

ユニコーンガンダム Ver.TWC 基板アートデザインは、東京・お台場「ダイバーシティ東京 プラザ」フェスティバル広場に立つ「実物大ユニコーンガンダム立像」をデザイン。コクピット部に2mmの赤色LEDを配置するなど、合計27個の電子部品を実装した。

FLASH ユニコーンガンダム Ver.TWC 基板アート iPhone 15 Pro ケース

日本で設計・製造され、すべてがRoHS対応品(鉛不使用商品)。ギフトボックス梱包でプレゼントにも適する。使用している電子部品は、IC×1点、LED×1点、抵抗×1点、ダイオード×12点、コンデンサ×12点。

本体サイズと重さは、iPhone 15 Pro用がW75×150×13.5mm・44g、iPhone 15 Pro MAX用がW81×163×13.5mm・52g。デザイン以外の仕様や機能は共通だが、MagSafeとワイヤレス給電に関してはラストシューティングデザインのみ使用可能で、他デザインは配線パターンが干渉するため使用できない。

FLASH ガンダム 基板アート iPhoneケースの製造工程(動画)

(C) 創通・サンライズ

(C) 創通・サンライズ CG by NOMURA Co., Ltd.