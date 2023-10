NINTENDO64のFPGA互換機「Analogue 3D」2024年発売へ - ネット「これはやべ～！」「欲しい！」

米ゲーム互換機メーカー・Analogue社は、ゲーム機「NINTENDO64」の互換機である「Analogue 3D」を発表した。2024年発売予定で、価格は未定だ。ネットで「これはやべ~!」「欲しい!」などと話題となっている。

「Analogue 3D」は、1996年に任天堂から発売されたゲーム機「NINTENDO64」の互換機。NINTENDO64用のゲームカセットをそのまま使用できる。映像出力はHDMIでおこない、独自オペレーティングシステム「Analogue OS」を搭載する。4K解像度に対応し、特定モデルのモニター映像を再現したモードや、NINTENDO 64の映像出力を再現したモードなどの機能も組み込まれるようだ。また、NINTENDO 64用のコントローラーポートが4つあるほか、Bluetoothと2.4GHzワイヤレス接続にも対応するという。

