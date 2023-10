声優のケビン・ザカリー・アフガニさんが、スーパーマリオブラザーズシリーズ最新作「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」のマリオと、ルイージ役を担当することが明らかとなった。自身のX(旧Twitter)にて発表した。ネットでは「これから頑張って」「期待」などと話題となっている。

Incredibly proud to have voiced Mario and Luigi in Super Mario Bros. Wonder. Thanks to Nintendo for inviting me into the Flower Kingdom!

マリオの声優といえば、1996年に発売された「スーパーマリオ64」以降、チャールズ・マーティネーさんが担当してきたが、今年8月にマリオの声優を引退すると発表。引退後は、「マリオの親善大使」として、世界中のイベントに参加し、ファンと交流していくことが明らかとなっていた。

新しいマリオ声優については、「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」のクレジット内で明かされることが海外メディアなどで報じられていたが、今回ケビン・ザカリー・アフガニさん本人から発表される形となった。

アフガニさんは10月14日、自身のXにて「『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』でマリオとルイージの声を担当できたことをとても誇りに思います。私をフラワー王国に招待してくれた任天堂に感謝します!」とコメントし、「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」にてマリオとルイージの声を担当したことを発表した。これについて任天堂は、海外メディアなど対して、事実であることを認めたそうだ。

この発表は大きな反響を呼び、10月16日には「皆さんの反応がどれほど素晴らしいものだったか、言葉では言い表せません。お一人お一人にお返事できればと心から思っていますが、しようとすると爆発してしまうかもしれません。心から、ありがとう」ともコメントしている。なお、前任のマーティネーさんがワリオやワルイージといった多くの派生キャラクターも演じたように、アフガニさんがほかのキャラクターの声を担当しているかは現時点では不明だ。

I cannot begin to express how wonderful all of your reactions have been. I truly wish I could respond to each and every one of you, but I might explode if I tried.



From the bottom of my heart, thank you.