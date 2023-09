カプコンは、iPhone向け『バイオハザード RE:4』と『バイオハザード ヴィレッジ』を2023年に発売する。価格は未定だが、どちらの作品も一定範囲まで無料でプレイできる。一部App内課金あり。

『バイオハザード RE:4』は、『バイオハザード4』を最新のテクノロジーとアイデアで蘇らせた作品。原作の“核”を大切にしつつも、現代的に再構築した。2023年3月の発売以来、累計販売数は500万本を突破している。

『バイオハザード ヴィレッジ』は、娘を奪われた主人公イーサン・ウィンターズの決死行を描いた作品。イーサンは邪悪と狂気に満ちた村で愛娘を取り戻すため、壮絶なサバイバルに挑む。累計販売数は830万本を超える。

どちらのタイトルも、画面に表示されたタッチコントローラーで遊ぶことができるほか、Bluetooth対応の互換性があるコントローラーにも対応。家庭用ゲームマシン同様の操作性でのゲームプレイも可能だ。

また、iPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxだけではなく、M1チップ以降を搭載したすべてのiPadとMacでも楽しめる。

■iOS/Mac版『バイオハザード RE:4』 対応端末

【MacBook Pro】

MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)

MacBook Pro (16-inch, M1 Pro, 2021) / MacBook Pro (16-inch, M1 Max, 2021)

MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021) / MacBook Pro (14-inch, M1 Max, 2021)

MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)

MacBook Pro (16-inch, M2 Pro, 2023) / MacBook Pro (16-inch, M2 Max, 2023)

MacBook Pro (14-inch, M2 Pro, 2023) / MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023)

MacBook Pro (13-inch, M2, 2023)

【MacBook Air】

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (13-inch,M2, 2023)

MacBook Air (15-inch,M2, 2023)

【iMac】

iMac (24-inch, M1, 2021)

【Mac mini】

Mac mini (M1, 2020)

Mac mini (M2, 2023)/Mac mini (M2 Pro, 2023)

【Mac Studio】

Mac Studio(M1 Max, 2022)/ Mac Studio(M1 Ultra, 2022)

Mac Studio(M2 Max, 2023)/ Mac Studio(M2 Ultra, 2023)

【Mac Pro】

Mac Pro(M2 Ultra, 2023)

【iPad Pro】

iPad Pro(12.9-inch, M1 第5世代)

iPad Pro(11-inch, M1 第3世代)

iPad Pro(12.9-inch, M2 第6世代)

iPad Pro(11-inch, M2 第4世代)

【iPad Air】

iPad Air(M1 第5世代)

【iPhone】

iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max



■iPhone/iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』 対応端末

【iPad Pro】

iPad Pro(12.9-inch, M1 第5世代)

iPad Pro(11-inch, M1 第3世代)

iPad Pro(12.9-inch, M2 第6世代)

iPad Pro(11-inch, M2 第4世代)

【iPad Air】

iPad Air(M1 第5世代)

【iPhone】

iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max



なお、『バイオハザード ヴィレッジ』ではMac/iOS間のユニバーサル購入には対応していないため、Mac版『バイオハザード ヴィレッジ』購入者がiPhoneやiPadでプレイする場合は新たに購入する必要がある。

iPhone、Mac、iPad Pro、iPad Airは、Apple Inc.の商標です。

Ⓒ 2023 Apple Inc. All rights reserved.

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.