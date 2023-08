「ロックマンX」のデータ世界を舞台にした2Dアクション『ロックマンX DiVE オフライン』の発売日が2023年9月1日に決定した。プラットフォームはSteam、iOS、Android。価格は3,990円。

『ロックマンX DiVE オフライン』は、「ロックマンX」シリーズ伝統の本格的な横スクロールアクションに、様々なミッションや育成要素などを搭載したオンライン専用タイトル『ロックマンX DiVE』をオフライン化した作品。「X DiVE」ならではのゲーム性はそのままに、オフライン専用タイトルならではの手軽さをプラスした。100体を超えるプレイアブルキャラクター、900を超えるステージといった膨大なプレイボリュームを、追加のDLCなどを購入することなく思う存分遊び尽くせるという。

ただし、オンライン版に含まれる「対戦プレイ」、「協力プレイ」、「ランキング」、「ギルド」、「カプセル」といったプレイモード、「ロックマン」シリーズ以外のIPとのコラボレーション要素は収録されていない。

