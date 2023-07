7月25日23時より『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』の最新動画が公開される。

「ARMORED CORE」シリーズ最新作となる本作は、パーツを組み替えてアセンブルした自分だけのオリジナルメカである「アーマード・コア」を操り、立体的に広がる緩急あるSF世界を舞台に、縦横無尽に駆け巡ることができるアクションゲーム。動画の長さは約12分。序盤のゲームプレイ映像と共に、本作の基本的な内容を紹介する。

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON – Gameplay Preview

