米Microsoftがゲームサブスクリプション・サービス「Xbox Game Pass」とゲーム機「Xbox Series X」の価格をグローバル規模で改定する。The Vergeの報道で明らかになったもので、取材に対してMicrosoftは「市場の競争状況を反映した価格の調整」としている。

Xbox Game Passの新料金は7月6日（米国時間）に適用され、米国で「Xbox Game Pass Ultimate」（PC/コンソール）の月額料金が14.99ドルから16.99ドルに、コンソール用の「Xbox Game Pass for Console」が9.99ドルから10.99ドルに引き上げられる。日本での変更前後の料金は以下の通り。

Xbox Game Pass Ultimate（月額）: 1100円 → 1210円

Xbox Game Pass for Console(同): 850円 → 935円

PC用の「Xbox Game Pass for Console」の料金は据え置きになり、引き続き月額850円で提供される。すでに「Xbox Game Pass Ultimate」または「Xbox Game Pass for Console」に加入しているメンバーへの新料金の適用は8月13日以降の更新からになる（ドイツは9月13日以降）。

「Xbox Series X」は、米国、日本、チリ、ブラジル、コロンビアを除く市場で値上げになり、英国で479.99ポンド、他の欧州市場では549.99ユーロ、カナダで649.99CAドル、オーストラリアで799.99ドルになる。新価格は8月1日より適用される。