スクウェア・エニックスは、PlayStation 5向けタイトル『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16、FF16)』の体験版『FINAL FANTASY XVI DEMO』を、2023年6月12日17時から順次配信開始する。

体験版では、『FINAL FANTASY XVI』のゲーム序盤、主人公クライヴが復讐を志す発端となった少年期の物語を2時間程度にわたってプレイ可能。セーブデータは製品版に引き継ぐことができる。

さらに、ゲーム序盤クリア後は、召喚獣の能力を駆使しながら闘うバトルアクションの特別仕様版「召喚獣アクション トライアル」もプレイ可能。製品版とは一部仕様が異なり、セーブ/ロードはできない。

そのほか、同作のテーマソングである米津玄師氏の『月を見ていた』を起用したCM「ストーリー」篇、主人公クライヴや召喚獣たちの激しいバトルをフィーチャーしたCM「召喚獣合戦、勃発」篇を6月12日より放送する。

