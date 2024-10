ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation5(PS5)用ソフトウェア『Horizon Zero Dawn Remastered』を2024年10月31日に発売した。PC版は2024年11月1日に発売する。

『Horizon Zero Dawn Remastered』は、2017年にPlaystation 4(PS4)用ソフトウェアとして発売されたオープンワールド・アクションRPG『Horizon Zero Dawn』のリマスター作品。『Horizon Zero Dawn』ゲーム本編に加え、新たなる土地やスキル、武器、機械獣が登場する拡張コンテンツ『凍てついた大地』や各種ゲーム内アイテムなど、PS4用『Horizon Zero Dawn Complete Edition』に収録されたコンテンツも収録される。

すでにPS4用『Horizon Zero Dawn』またはPS4用『Horizon Zero Dawn Complete Edition』を持っている場合、1,000円でダウンロード版『Horizon Zero Dawn Remastered』にアップグレードできる。

©2024 Sony Interactive Entertainment Europe. Published by Sony Interactive