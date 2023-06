PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「PlayStation Indies」セールが開催中だ。期間は2023年6月21日まで。

「PlayStation Indies」では、『Overcooked! All You Can Eat』を50%オフの2,090円(PlayStation Plus加入者はさらに10%オフの1,672円)で、『WORLD WAR Z: Aftermath』を20%オフの4,840円で、『Inscryption』を35%オフの1,501円で、『Cuphead & The Delicious Last Course』を27%オフの1,927円で販売するなど、ゲーム本編や追加コンテンツを最大80%オフで提供する。