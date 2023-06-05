セールス・オンデマンドは、ブルーエアの空気清浄機が楽天公式ストアにて最大55％オフとなるセールを開催している。期間は6月11日1時59分まで。
楽天市場にて6月4日20時から6月11日1時59分まで開催されている「楽天スーパーSALE」の一環。ブルーエアの空気清浄機のうち、スタンダードシリーズ「Blueair Classic」や、フラッグシップモデルの「Blueair Protect」、ステルス空気清浄機「Blueair DustMagnet」などが対象となっている。セール対象モデルは以下の通り。詳細は特設ページを参照のこと。
最大55％オフクーポンセール対象製品
- Classic 690i
- Classic 605
- Classic 490i
- Classic 405
最大20％オフクーポンセール対象製品（一部ポイント5倍）
- Protect 7310i
- Protect 7410i
- Protect 7470i
- Protect 7510i
- Protect 7710i
- Protect 7770i
最大10％オフクーポンセール対象製品（一部ポイント5倍）
- DustMagnet 5210i
- DustMagnet 5240i
- DustMagnet 5410i
- DustMagnet 5440i