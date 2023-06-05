セールス・オンデマンドは、ブルーエアの空気清浄機が楽天公式ストアにて最大55％オフとなるセールを開催している。期間は6月11日1時59分まで。

楽天市場にて6月4日20時から6月11日1時59分まで開催されている「楽天スーパーSALE」の一環。ブルーエアの空気清浄機のうち、スタンダードシリーズ「Blueair Classic」や、フラッグシップモデルの「Blueair Protect」、ステルス空気清浄機「Blueair DustMagnet」などが対象となっている。セール対象モデルは以下の通り。詳細は特設ページを参照のこと。

最大55％オフクーポンセール対象製品

  • Classic 690i
  • Classic 605
  • Classic 490i
  • Classic 405

最大20％オフクーポンセール対象製品（一部ポイント5倍）

  • Protect 7310i
  • Protect 7410i
  • Protect 7470i
  • Protect 7510i
  • Protect 7710i
  • Protect 7770i

最大10％オフクーポンセール対象製品（一部ポイント5倍）

  • DustMagnet 5210i
  • DustMagnet 5240i
  • DustMagnet 5410i
  • DustMagnet 5440i