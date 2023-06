カプコンは、「ストリートファイター」シリーズの最新作『ストリートファイター6(スト6)』を6月2日に発売した。

「ストリートファイター」は、1987年に誕生した対戦格闘ゲーム。最新作『スト6』では、従来の対戦格闘を継承した「ファイティンググラウンド」に加え、新登場のシングルプレイヤー用没入型ストーリーモード「ワールドツアー」や、全世界のプレイヤーと交流できるモード「バトルハブ」などを搭載する。

また、必殺技ボタンやアシストボタンが設定された操作方法「モダン」タイプや、攻撃ボタンを押すだけで距離や状況に応じて、キャラクターが適した動作を自動的に行う操作方法「ダイナミック」タイプも導入。初心者でも爽快感を味わえるように設計されている。

『ストリートファイター6』をより楽しむための機能を詰め込んだ、ゲーム連動サービス「バックラーズブートキャンプ」も稼働開始。自分や対戦相手のプレイデータ、フレンドや所属クラブ、ランキング情報などのデータを、ゲームと連動してチェックできる機能を搭載する。

自分や対戦相手のプレイデータをチェックできる

キャラクターごとの技のコマンドも確認可能

また、期間限定で、スポーツファッションブランド「オニツカタイガー」とのコラボ企画を展開。期間中、ゲームにログインしたプレイヤー全員に、アバターに着せられるTシャツやスニーカーなどのコラボアイテム全4種類をプレゼントする。配信期間は7月1日16時まで。

そのほか、『ストリートファイター6』の発売を記念し、PlayStation 5(CFI-1200A01)本体×1、DualSense ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCT1J)×2のセットが6名に当たるキャンペーンと、「ブランカちゃん」人形が抽選で6名に当たるキャンペーンを開催。どちらも「ストリートファイター」の公式Twitterアカウントをフォローし、対象の投稿をリツイートして応募する。

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.