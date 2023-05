ハピネットは、PS4/PS5用ソフト『AWAY』を2023年5月25日発売した。ダウンロード専用で、通常版の価格は2,178円。オリジナルサウンドトラック(全8曲)、オリジナルPS4用テーマ、「フクロモモンガ」用スキンセット(アルビノ&ブラック)が付属するデジタルデラックス版が3,278円。

『AWAY』は、自然界を題材にしたドキュメンタリー番組のような、ストーリー主導型のアクションアドベンチャーゲーム。プレイヤーは小さなフクロモモンガとなり、さらわれた家族を救うために広大な自然界を冒険する。

ゲーム内では、字幕/音声によるナレーションがフクロモモンガの旅をサポート。空腹をしのぐために食料を探したり、肉食動物の脅威を乗り越えるために上空を滑空したり、自然災害の中を捕食者から身を隠しながら旅をしていく。

「ストーリーモード」のほかに「探索モード」も用意。探索モードでは、チョウやネズミ、カエル等、全20種以上の動物や虫に憑依し、自然豊かな島を自由に動き回れる。

