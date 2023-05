Twitterを運営する「X」社(X Corp.)のオーナーであるイーロン・マスク(Elon Musk)氏は5月10日、Twitterアプリに新たに音声・ビデオ通話機能の追加と、ダイレクトメッセージの強化を行うと発表した。これにネットでは「LINEとかdiscordでよくね?」「ビデオ通話は嬉しい^^」などさまざまな意見が飛び交っている。

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…