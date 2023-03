Microsoft「Teams」のメモリ使用量が半減 - まずはパブリックプレビュー版から

米Microsoftは3月27日(現地時間)、同社が提供しているコラボレーションツール「Teams」において、新しいWindows向けパブリックプレビューを公開した。デザインが刷新されたほか、パフォーマンス面でも大幅な改善が行われているという。

“より高速に”として、最重要目標に「半分のシステムリソースで2倍の速度を実現する」ことを掲げたアップデート。データやネットワーク、チャット、ビデオのアーキテクチャを最適化することで、プラットフォームを全体的に改修。より少ないクリック数で通知や情報の検索を行えるようにしたほか、メッセージの管理やチャンネルの整理にも改良が行われているという。

メモリ使用量が半減されて刷新された新しいTeamの提供は2023年後半を目標に開発している一方、今日からパブリックプレビューとしても利用可能。はじめにWindows向けの提供が開始され、今年後半にはMac向けにも行われるという。なお、法人の利用者は管理者がパブリックプレビューにオプトインする必要があり、個々のユーザーが任意に参加することはできない。

