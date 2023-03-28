NTT QONOQ（コノキュー）は、JR秋葉原駅構内（東京都千代田区）にコノキューの体験型ショールーム「XR BASE produced by NTT QONOQ」（以下、XR BASE）をオープンする。営業開始は3月30日10時から。入場は無料。
今回、コノキューがオープンする「XR BASE」は、コノキュー、JR東日本、jekiの3社によるXR領域の発展に向けた連携施策のひとつで、誰でも気軽に最新のXR技術を体験できる場として提供する。
巨大LEDによるバーチャルライブ、各種デバイスで楽しめるメタバースやデジタルツイン、 XRデバイスによるMR技術を活用したコンテンツなどを、入場無料・事前予約不要（一部イベントは事前抽選）で体験することが可能。
オープン時の展示サービスは、次の通り。なお、展示サービスやコンテンツは今後、順次更新される予定だという。
- バーチャルライブおよびXR汎用映像送出システム「Matrix Stream」
- バーチャルアーティスト「Tacitly」
- PCやスマホから手軽に遊べるメタバース「XR World」
- 街遊びARサービス「XR City」
- 体験型メディア空間「360Media」
- 仮想空間プラットフォーム「DOOR」
- 遠隔作業支援ソリューション「NTT XR Real Support」
- 立体的な映像を、ARヘッドセット「Magic Leap 2」で360度自由な視点から視聴できる「XRデバイス体験」