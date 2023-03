バンダイナムコエンターテインメントは、バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」において、ガンダムシリーズ45周年とガンプラ45周年に向けたプロジェクト「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025(ニーマルニーゴー)-」の三本柱の1つである、ガンダムメタバースプロジェクトを中心に、映像展開やリアルイベントに関する最新情報を発表した。

ガンダムメタバースプロジェクトについては、現在の進捗状況や、今後の展開について発表。2023年10月に「ガンプラコロニー」がテストオープンする予定だ。

テストオープンでは、3D空間の開放に加え、ガンプラECショップの稼働やガンプラスキャン実施を予定。ECショップスペ―スでは、購入したガンプラをメタバース内のコンテンツで遊べるようにするなど、メタバースならではの付加価値および購入体験を提供する。

また、自作したガンプラを、写真のみならず立体造形としてメタバース空間内で楽しめるよう、ガンプラをスキャンするサービスも研究中。スマートフォンを利用したスキャン技術や、専用のスキャン筐体を活用し、より細部までスキャンできるようなハイクオリティーなスキャン技術の研究を、ソニーグループとともに進めているという。

さらに、世界中のガンダムファン同士が円滑にコミュニケーションをとれる自動翻訳機能や、音声からテキストへ、テキストから音声へ変換できる機能の開発も進めている。独自のソリューションとして、AIキャラクター「メロウ」も開発中だ。





ECショップ イメージ

スマートフォンスキャン イメージ

ハイクオリティースキャン イメージ

自動翻訳 イメージ

AIキャラクター「メロウ」 イメージ

ガンダム関連のニュースキュレーションアプリ「ガンダムナビアプリ」の機能を拡張し、ガンダムメタバースとの連携強化も図る。ミニメタバースとしてガンダムナビアプリからもアクセスができるよう機能拡張を計画中だ。

ガンプラを通じてファン同士がつながることを目指したコミュニティー機能「ビルダーズノート」を開発中。「ビルダーズノート」は、自分で製作したガンプラの写真を投稿したり、コメントをつけたりできる機能を搭載しており、ガンプラ活動を記録・管理できるようにする予定だ。

ガンダムメタバースプロジェクトでは、すぐにメタバース空間の完成形を目指すのではなく、段階を踏んで基盤を構築していく想定。まずは、カテゴリーごとにヴァーチャルコミュニティーを創出し、それらをバンダイナムコIDにより連結させるという。

ビルダーズノート イメージ

映像展開については、10周年を迎える『ガンダムビルドシリーズ』10周年記念映像として『ガンダムビルドメタバース』と題した全3話の映像制作を進めていることが明らかになった。2023年10月頃、ガンダムチャンネルにて配信予定だ。

リアルイベントについては、ガンダム総合イベント「GUNDAM NEXT FUTURE 2023 EAST/WEST/DIGITAL」を2023年10月に開催。リアル会場とデジタル会場にて開催し、デジタル会場であるガンダムメタバース空間では、ガンダムメタバース初となるXRライブも実施予定だ。リアル会場は東京 新宿住友ビル 三角広場と大阪 グランフロント大阪 ナレッジプラザ。詳細は後日発表される。

