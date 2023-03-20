ファーウェイ・ジャパンは、抽選でHUAWEI WATCH GT Cyberなどが当たる「フォロー＆RTで新製品がもらえるTwitterキャンペーン」を実施している。期間は3月27日まで。

同キャンペーンでは、3月27日までの期間中、ファーウェイ公式Twitterアカウント（@HUAWEIJapanPR）をフォローした上で、対象の投稿をリツイートすると、抽選で1名にスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT Cyber（ミッドナイトブラック）」が、5名に「HUAWEI FreeBuds 5i（カラーは選択不可）」が当たる。

キャンペーン終了後、厳正なる抽選を行い、当選者にはTwitterのDM（ダイレクトメッセージ）にて通知される。

なお、「HUAWEI WATCH GT Cyber」は、1.32インチのAMOLED（466×466ドット）を備えたスマートムーブメント本体を、専用のケースと組み合わせて使うスマートウォッチ。3月23日に発売し、価格はスマートムーブメントとミッドナイトブラックケースのセットが32,780円。

「HUAWEI FreeBuds 5i」は、ハイレゾサウンド、最大42dbのマルチモードアクティブノイズキャンセリング（ANC）、音楽連続再生28時間に対応した完全ワイヤレスイヤホン。価格は11,800円。