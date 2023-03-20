モバイルアクセサリーブランド「CASEPLAY」を展開するFOXは3月20日、人気歌い手グループ「いれいす」とコラボしたスマートフォンケースの先行販売を開始した。
いれいすは、りうら、-hotoke-、初兎、ないこ、If、悠佑の男性6人組歌い手グループ。10代の若者を中心に人気を集め、YouTubeメインチャンネルの登録者数は50万人を超える。Yahoo!きっず2022年検索ランキングやYahoo!検索大賞2022でも名前が挙がっており、いま注目のユニットだ。
コラボケースの先行販売は、KDDI／沖縄セルラーのau直営店19店舗で行われる。ただし、その場でケースが手に入るわけではなく、店頭で「CASEPLAYプリペイドカード」を購入し、CASEPLAYオンラインストアで機種やデザインを選んで注文すると後日自宅に届くという流れ。オンライン販売・オンデマンド生産とすることで、89機種×14デザインの豊富なラインナップをそろえる。
au直営店での先行販売のメリットとしては、CASEPLAYオンラインストアで直接購入するよりも最大700円安くなるほか、1,000枚限定で「いれいす」のau限定オリジナルステッカーと、限定動画を観られるQRコードが付属する。
販売店舗は、au Style SAPPORO、au Style SENDAI、au Style OMIYA、au Style TOKOROZAWA、au Style HONJOWASEDA、GINZA 456、au Style UENO、au Style SHIBUYA MODI、au Style SHINJUKU、au Style IKEBUKURO、au Style KICHIJOJI、au Style みなとみらい、au Style NAGOYA、au Style HIROSHIMA、au Style FUKUOKA、au Style HAKATA、au Style KASHIWA、au Style 渋谷スクランブルスクエア、au Style TACHIKAWA、au Style HACHIOJI、au Style MACHIDA、au Style YOKOHAMA、au Style タカシマヤゲートタワーモール、au Style KYOTO、au Style ABENO、au Style OSAKA、au Style SHINSAIBASHI、au Style ららぽーと福岡、au Style NAHA。