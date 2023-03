実写をCGキャラへ、ドラッグ＆ドロップだけで置換できるAIツールが話題 - ネット「ディープフェイクの上位互換だ」

米スタートアップ企業・Wonder Dynamics社は、映像の中の人物をCGキャラクターに置き換えられるAIツール「Wonder Studio」を開発したと発表した。ネットでは「夢みたいなツール」「やばすぎますね」と話題になっている。

Wonder Studioは、映像内の人物をCGキャラクターに置き換えられるAIツール。ブラウザ上で動作する。操作はとてもシンプルで、ドラッグ&ドロップするだけでCGキャラクターに置き換えられるという。1台のカメラをもとに、自動的に映像内の人物の演技を検出。カメラの動きや照明、色を使い人物を完全にCGキャラクターに置き換えるのだとか。

同社は「アーティストをAIで置き換えることはできません。私たちは、アーティストを強化し、力を与えることを目的としています。AIの素晴らしさは、とても複雑なものを単純化することです」とコメントしており、本来、映像を加工するVFXは多くの作業が必要の80%~90%を自動化できるそう。また、ほかのソフトウェアに書き出して、思い通りに微調整できるとのこと。

同ツールには、プリセットとして多くの3Dキャラクターが用意されているが、自分で作成した3Dキャラクターをアップロードして利用することもできるようだ。

We are proud to introduce Wonder Studio.



An AI tool that automatically animates, lights and composes CG characters into a live-action scene. No complicated 3D software, no expensive production hardware—all you need is a camera.



Sign up for closed beta at https://t.co/QPyOVMjEAy pic.twitter.com/aHf2bLTsgZ