シャオミ（Xiaomi）は3月16日、エントリー向けスマートフォン「Redmi 12C」を発売した。ミントグリーン、グラファイトグレー、ラベンダーパープルの3色展開で、価格は3GB+64GB版が19,800円、4GB+128GB版が23,800円。
「Redmi 12C」は、エントリーモデルとしては最大級の6.71型のディスプレイを搭載したスマートフォン。ブルーライトが大幅に減少し目を保護する「読書モード」も搭載した。
5,000mAhの大容量バッテリーやチップセット「MediaTek Helio 85」を搭載。RAM拡張機能も搭載し、3GB＋64GB版なら2GB増設して5GBに、4GB＋128GB版なら3GB増設して7GBに拡張可能。
カメラは、約5,000万画素のメインカメラ＋ポートレート用補助レンズ、約500万画素のインカメラを搭載。ナイトモードやポートレートモード、HDRモードも選べる。3.5mmオーディオジャックやFMラジオ、指紋認証／顔認証もサポートする。
Redmi 12Cの主なスペックは下記のとおり。
- OS：Android 12／MIUI13
- CPU：2.0GHz Octa-Core
- GPU：Mari-G52 MP2
- 内蔵メモリ：3GB＋64GB／4GB＋128GB、最大1TBまでのmicroSD対応
- ディスプレイ：約6.71インチ／HD＋（1,650×720ドット）
- SIM：デュアルnanoSIM
- アウトカメラ：5,000万画素（メイン）＋ポートレート用補助レンズ
- インカメラ：500万画素
- 対応バンド：LTE Band 1/2/4/5/6/8/19/38/40/41、W-CDMA Band 1/2/4/5/6/8/19、GSM 850/900/1,800/1,900MHz
- Wi-Fi：IEEE802.11a／b／g／n／ac
- Bluetooth：バージョン5.1
- バッテリ容量：5,000mAh
- 外部端子：microUSB、3.5mmオーディオジャック
- 外部ストレージ：microSD対応（最大1TBまで）
- FMラジオ：あり（ヘッドホンジャック使用）
- 防水／防塵：IPX2／IP5X
- 生体認証：指紋認証（背面）／顔認証
- サイズ／重さ：約H168.76×W76.4×D8.77mm、約192g
- カラー：ミントグリーン／グラファイトグレー／ラベンダーパープル
- 価格：3GB+64GB版が19,800円、4GB+128GB版が23,800円。