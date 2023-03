PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。2023年3月21日からの提供を予定する。

『Ghostwire: Tokyo』(PS5)

『Tchia』(PS5 / PS4)

『ドラゴンボール Z KAKAROT』(PS4)

『FINAL FANTASY 零式 HD』(PS4)

『ストリートファイターV』(PS4)※ダウンロードおよびストリーミング対応

『ストリートファイターV チャンピオンエディション』(PS4)※ダウンロードのみ対応

『アンチャーテッド トレジャーハンターコレクション』(PS5)

『Life is Strange: True Colors - Deluxe Edition』(PS5/PS4)※ダウンロードのみ対応

『Life Is Strange 2』(PS4)

『新すばらしきこのせかい』(PS4)

『レインボーシックス エクストラクション』(PS5/PS4)

『イモータルズ フィニクス ライジング』(PS5/PS4)

『Untitled Goose Game ~いたずらガチョウがやって来た!~』(PS4)

『CODE VEIN』(PS4)

『RAGE 2』(PS4)

『Haven』(PS5/PS4)



「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『R4 -RIDGE RACER TYPE 4-』(PS)

『ピポサルアカデミ~ア 2 -あいあいサルゲ~ジャンケンバトル!-』(PSP)

© 2022 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Ghostwire, Tango, Tango Gameworks, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

Tchia ©2023 Awaceb. "Tchia", "Awaceb" and the Awaceb logo are all trademarks of Awaceb. Developed and published by Awaceb, a member of the Kepler Interactive group. All rights reserved

©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc

©2011, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

© BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

©2005 Sony Interactive Entertainment Inc. ピポサルアカデミ~ア and あいあいサルゲ~ジャンケンバトル! are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.