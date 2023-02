サンワサプライは2月22日、レーザーポインター付のパワーポインター「200-LPP048」を、同社の直販オンラインショップ「サンワダイレクト」にて発売した。価格はオープンで、直販価格は5,980円。

「200-LPP048」は、パワーポイントのスライド送りなどができるワイヤレスプレゼンター。高輝度レッドレーザーを採用したレーザーポインター機能を搭載する。

戻る・進むボタンを押すことでパワーポイントを操作でき、パワーポイント上のテキストや画像に設定したURLを開くことも可能。ボタンは大きめで操作しやすく、ワイヤレスレシーバーを挿すだけで使用できる。

話しながら操作しやすい大きめボタン

側面にはプレゼン中にボリュームコントロールができる音量調整ボタンや、誤作動を防ぐ電源オン/オフスイッチを備える。

2.4GHzワイヤレス接続で、通信範囲は最大半径約30m。レーザー到達距離は約100m。携帯に便利な本体収納式レシーバーを採用した。

携帯に便利な収納式レシーバー

サイズはW20×D140×H15mm、重さは約20g。電源は単4形乾電池1本で、連続使用時間はアルカリ電池の場合15時間、充電池の場合10時間。単4形アルカリ乾電池使用時のプレゼン機能動作時間は約14,000回。

視認性の高い高輝度レッドレーザー

対応機種はWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ。対応アプリケーションは、PowerPoint for Microsoft 365、Microsoft PowerPoint 2013/2016/2019、Microsoft PowerPoint for Mac 2016/2019、Keynote 7.2以降。なお、Microsoft PowerPoint for MacやKeynoteではスライドショーの利用は不可。

単4形乾電池1本で使用可能