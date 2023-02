カプコンは、「プラサカプコン 広島店」のVRコーナー「VR-X」で、「ストリートファイター」シリーズの世界観を体感できるVR作品『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』のロケテストを2023年2月17日より実施する。

ゲームでは、プレイヤーが悪の秘密結社「シャドルー」の下級兵となって、バーチャルシミュレーター内で戦闘訓練を行う。

「プラサカプコン 広島店」に加え、2023年4月4日からは「MIRAINO イオンモール豊川店」でも設置する予定だ。

料金は1,200円。プレイ人数は1人で、所要時間は約25分。7歳未満はプレイできない。13歳未満の場合は保護者同伴での入場、遊戯で、利用に関するガイドラインへの同意が必要だ。そのほか注意事項については特設ページを参照。

