舞台版「となりのトトロ」が英国の演劇賞で5冠を獲得する快挙

英ロンドンにて現地時間2月12日に、英国の権威ある演劇賞「WhatsOnStage Awards」の23回目の授賞式が行われた。宮崎駿監督によるスタジオジブリのアニメ映画「となりのトトロ」を舞台化した「My Neighbour Totoro」が5冠を獲得した。

授賞式で「My Neighbour Totoro」は、合計9部門にノミネートされ、そのうちBest Direction(最優秀演出賞)と、Best Musical Direction/Supervision(最優秀音楽監督賞)、Best Set Design(最優秀舞台美術賞)、Best Lighting Design(最優秀照明デザイン賞)、Best Sound Design(最優秀音響デザイン賞)の5つを授賞したとのこと。

Best Direction(最優秀演出賞)を受賞したフェリム・マクダーモットは「原作の精神に導かれるように、皆で一丸となって作り上げたショーです。パンデミックで街に人がいない中、バービカン劇場で様々なトライを続けました。キャストは卓越したアンサンブルでこのショーを育み、お客様の気持ちが加わって完成しました」とコメントした。

