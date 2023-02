Galaxyのショーケース「Galaxy Harajuku」がサンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションし、さまざまなコンテンツを楽しめる「Galaxy Harajuku×KUROMI」を2月17日から3月31日までの期間限定で開催する。

Galaxy Harajuku×KUROMI

クロミは、2005年から放送されたテレビアニメシリーズ「おねがいマイメロディ」で生ままれたキャラクターで、2022年には「サンリオキャラクター大賞」でTOP3入りを果たしている。

クロミ

1階の大型LEDスクリーンには、クロミや後述のショートアニメ「KUROMI'S PRETTY JOURNEY」のキャラクターたちが登場。最新スマートフォン「Galaxy S23 Ultra」を活用したナイトグラフィー撮影体験を楽しめる。

1階ではナイトグラフィー撮影が楽しめる

My Galaxy/Galaxy Cafeがある2階では、クロミやキャラクターの塗り絵・ステッカー制作を体験できるワークショップを開催予定。

2階ではワークショップを開催

5階のGalaxy Theaterでは、クロミが姉のロミナを探して世界を旅する様子を描く完全新作ショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」全21話を上映。さらに2.3mの巨大バルーンが設置されるフォトスポットと、「KUROMI'S PRETTY JOURNEY」に登場する新キャラクターの限定ビジュアルが展示されるKUROMI Photo Galleryがオープンする。

5階のGalaxy Theaterでは新作ショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY」全21話を上映

6階は、パープルをテーマとした特別なフォトスポット空間に「KUROMI'S PRETTY JOURNEY」のキービジュアルを展示。クロミとのセルフィ―撮影を楽しめる。

6階のフォトスポット

上記のようなGalaxy Harajuku館内のコンテンツのほか、原宿・竹下通りの「Sanrio CUTE CUBE HARAJUKU店」との連動スタンプラリーも実施。下記のアクションでもらえるスタンプを5個コンプリートすると、全国のサンリオショップで使える「Sanrio+」のポイント500スマイルがもらえるほか、来店スタンプ2つで「KUROMI'S PRETTY JOURNEY」公開記念のオリジナルデジタル壁紙がプレゼントされる。なお、スタンプラリーへの参加には「Sanrio+」の会員登録が必要。

Galaxy Harajukuへの来店

Sanrio CUTE CUBE HARAJUKU店への来店

Galaxy Harajukuにてコラボコンテンツを体験(2個)

SNSに撮影画像と体験の感想をハッシュタグ付きで投稿

開催概要

開催期間:2023年2月17日(金)~2023年3月31日(金)

営業時間:11時00分~19時00分

会場:Galaxy Harajuku(東京都渋谷区神宮前1-8-9)

(C) '23 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L637568