OPPOは2月13日、折りたたみスマートフォンの新製品「OPPO Find N2 Flip」のグローバル発売イベントを2月15日23時30分(日本時間)より開催することをアナウンスした。イベントはロンドンで開催されるが、YouTubeでのライブ配信も行われる。

「OPPO Find N2 Flip」は、2022年12月15日に発表されたOPPO初の縦折り式スマートフォン。720×382ピクセルの大型カバーディスプレイ、ハッセルブラッドと共同開発したカメラなどを特徴とする。

本イベントの開催については数日前から同社のグローバルSNSアカウントなどで告知されていたが、正式にプレスリリースとして発表されたもの。ただしOPPO JapanのTwitterアカウントでは2月14日13時時点でこのイベントについて言及されていない。

