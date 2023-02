シャオミ創業者兼会長兼CEOのLei Jun氏が、Twitterで2月26日に「Xiaomi 13」シリーズのローンチを行うことを明らかにした。

2月8日に同氏は、AIチャットボット「ChatGPT」が「『Xiaomi 13』の発表はいつ?」という質問に「申しわけありません、私の訓練用データは2021年までのもので、最近の出来事についての私の知識は限られているため、わかりません。シャオミの公式WebサイトやSNSアカウントをチェックしてください」と回答している画面写真をTwitterに投稿。そして「残念だったね、ChatGPT。『Xiaomi 13』シリーズの発表イベントは2月26日。データベースに追加しておいてくれ」とコメントを残した。

Nice try ChatGPT, add this to your database. The Xiaomi 13 Series Launch event is on February 26th! pic.twitter.com/FXKea5ocFE