サンワサプライは2月7日、1次元のバーコードの読み取りに対応したバーコードリーダー「BCR-TC1D1BK」を発売した。USB Type-C接続で、PCだけでなくiPad ProやiPad Airでも使える。価格は13,200円。

iPad Proでも使えるUSB Type-C接続の1次元バーコードリーダー「BCR-TC1D1BK」

USB Type-C接続の1次元レーザーバーコードリーダー。PC、iPad、スマートフォンなどと接続して使用する。電源はUSBバスパワーで、センサーは視認性の高い可視光半導体レーザー(650nm)。物流などでの在庫管理やスーパーなどのレジなどで使いやすくなっている。

USBバスパワーで駆動する

読み取れる1次元バーコードはJAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、Standard 2 of 5、Chinese postal 2 of 5、UK/PLESSEY、Code39 Full ASCII、Standard39、Supplements +2/+5。

さまざまな形式の1次元バーコードの読み取りが可能

組み立て式スタンドが付属し、自動読み取りが可能なオートセンシング機能を利用することでハンズフリーでの使用も可能だ。IP54の防塵/防水性能を搭載し、ケーブル長は約2m。本体サイズは約W73×D175×H102mm、重さは約246g。