「PlayStation Plus(PS Plus)」の全プランの加入者が追加料金なしで遊べる2023年2月の「フリープレイ」タイトルが発表された。

2023年2月のフリープレイタイトルは、『マフィア コンプリート・エディション』『オリオリワールド』『ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス』『Destiny 2 「光の超越」 』の4タイトル。それぞれフリープレイの提供期間は2023年2月7日から3月6日まで。なお、『Destiny 2 「光の超越」』は拡張コンテンツのため、プレイするには本編『Destiny 2』を別途ダウンロードする必要がある。

『ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス』

『Destiny 2 「光の超越」 』

