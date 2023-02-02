ダイソンは2月1日、ギフトシーズン向け特別仕様の「トパーズオレンジ」カラーを採用したDyson Supersonic Ionicヘアドライヤーと、Dyson Airwrapマルチスタイラーを、数量限定で発売した。百貨店や量販店、公式サイトなどで取り扱い、ダイソン直営オンラインストア価格は下記の通り。
- Dyson Supersonic Ionicヘアドライヤー トパーズオレンジ（収納ボックス付き）……45,760円
- Dyson Airwrapマルチスタイラー Complete Long トパーズオレンジ（収納ポーチ付き）……63,250円
ギフトシーズン向けの限定カラーとなるトパーズオレンジは、旧正月をインスパイアしたカラーリング。中国語では「桔 = mandarin orange」と「吉=luck」の発音が似ており、旧正月には幸運を祈願して家族や友人の間でオレンジ（=桔）を交換する習慣があるという。
トパーズオレンジのメタリック仕上げは、ダイソンの CMF（Colours／色, Materials／素材, Finishes／仕上げ）専門エンジニアが実験を繰り返して製品化。各製品それぞれに対応したアタッチメントや、収納ボックスなどのアイテムが付属する。
|Dyson Supersonic Ionicヘアドライヤーの同梱付属品
|スムージングノズル／スタイリングコンセントレーター／ディフューザー／ジェントルエアーリング／浮き毛抑制ツール／収納ボックス
|Dyson Airwrapマルチスタイラー Complete Longの同梱付属品
|30mm Airwrapロングカーラー／40mm Airwrapロングカーラー／スムージングブラシ（ソフト）／スムージングブラシ（ハード）／ラウンドボリュームブラシ／スムージングドライヤー／フィルタークリーニングブラシ／収納ポーチ／収納ボックス
ダイソンは、百貨店を中心に「トパーズオレンジ」モデルを体験できるポップアップストアを2月1日から順次展開する。詳細は下記の通り。
Dyson Hair 伊勢丹新宿店
- 期間：2023年2月1日～14日
- 開催場所：伊勢丹新宿店 本館 2 階 化粧品/プロモーション
- 常設売場：伊勢丹新宿店本館 2 階 化粧品/ダイソンヘア
Dyson Hair 髙島屋大阪店
- 期間：2023年2月1日～7日
- 開催場所：髙島屋大阪店 1 階 中央イベントスペース
- 常設売場：髙島屋大阪店 1 階 化粧品
Dyson Hair 髙島屋横浜店
- 期間：2023年2月8日～14日
- 開催場所：髙島屋横浜店 1 階 化粧品 イベントスペース
- 常設売場：髙島屋横浜店 3 階 化粧品
Dyson Hair ジェイアール名古屋タカシマヤ
- 期間：2023年2月22日～28日
- 開催場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ３階 特設会場
- 常設売場：ジェイアール名古屋タカシマヤ 5 階 化粧品売場 Try!Beauty