ダイソンは2月1日、ギフトシーズン向け特別仕様の「トパーズオレンジ」カラーを採用したDyson Supersonic Ionicヘアドライヤーと、Dyson Airwrapマルチスタイラーを、数量限定で発売した。百貨店や量販店、公式サイトなどで取り扱い、ダイソン直営オンラインストア価格は下記の通り。

Dyson Supersonic Ionicヘアドライヤー トパーズオレンジ（収納ボックス付き）……45,760円

Dyson Airwrapマルチスタイラー Complete Long トパーズオレンジ（収納ポーチ付き）……63,250円

「トパーズオレンジ」カラーのDyson Supersonic Ionicヘアドライヤーと、Dyson Airwrapマルチスタイラー（直販サイト）

ギフトシーズン向けの限定カラーとなるトパーズオレンジは、旧正月をインスパイアしたカラーリング。中国語では「桔 = mandarin orange」と「吉=luck」の発音が似ており、旧正月には幸運を祈願して家族や友人の間でオレンジ（=桔）を交換する習慣があるという。

トパーズオレンジのメタリック仕上げは、ダイソンの CMF（Colours／色, Materials／素材, Finishes／仕上げ）専門エンジニアが実験を繰り返して製品化。各製品それぞれに対応したアタッチメントや、収納ボックスなどのアイテムが付属する。

Dyson Supersonic Ionicヘアドライヤーの同梱付属品 スムージングノズル／スタイリングコンセントレーター／ディフューザー／ジェントルエアーリング／浮き毛抑制ツール／収納ボックス

Dyson Airwrapマルチスタイラー Complete Longの同梱付属品 30mm Airwrapロングカーラー／40mm Airwrapロングカーラー／スムージングブラシ（ソフト）／スムージングブラシ（ハード）／ラウンドボリュームブラシ／スムージングドライヤー／フィルタークリーニングブラシ／収納ポーチ／収納ボックス

ダイソンは、百貨店を中心に「トパーズオレンジ」モデルを体験できるポップアップストアを2月1日から順次展開する。詳細は下記の通り。

Dyson Hair 伊勢丹新宿店

期間：2023年2月1日～14日

開催場所：伊勢丹新宿店 本館 2 階 化粧品/プロモーション

常設売場：伊勢丹新宿店本館 2 階 化粧品/ダイソンヘア

Dyson Hair 髙島屋大阪店

期間：2023年2月1日～7日

開催場所：髙島屋大阪店 1 階 中央イベントスペース

常設売場：髙島屋大阪店 1 階 化粧品

Dyson Hair 髙島屋横浜店

期間：2023年2月8日～14日

開催場所：髙島屋横浜店 1 階 化粧品 イベントスペース

常設売場：髙島屋横浜店 3 階 化粧品

Dyson Hair ジェイアール名古屋タカシマヤ