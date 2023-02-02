2月2日から始まった「Amazonタイムセール祭り」で、PFUの小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）やREALFORCEシリーズの「PFU Limited Edition」がセール対象となっています。今回は、HHKB Professionalの白モデルが全機種2,000円引きになるほか、REALFORCEシリーズは最大32％引きになるのが目玉。セールは2月5日いっぱいまで。
セール対象のキーボードは以下の通り。REALFORCEシリーズはキーボード単体モデルに加え、キーボードルーフ、もしくはウッドパームレストが付属するモデルを用意します。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印（英語配列）/白 PD-KB800WNS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID
- PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
- PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
- PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
Happy Hacking Keyboard Professional Classic
- PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
REALFORCEシリーズ
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」（キーボード単体）
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」（キーボード単体）
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」（キーボード単体）
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」（キーボードルーフ、もしくはウッドパームレストのセット）（キーボードルーフ、もしくはウッドパームレストのセット）
- REALFORCE for Mac フルキー「PFU Limited Edition」（キーボードルーフ、もしくはウッドパームレストのセット）
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」（キーボードルーフ、もしくはウッドパームレストのセット）