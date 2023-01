プラススタイル(BBソフトサービス)は1月19日、見守りGPSデバイス「どこかなGPS2」の限定モデル「どこかなGPS2 すみっコぐらし」を発表した。特製ケースやストラップなど、すみっコぐらしのオリジナルグッズが付属する。価格は11,180円。+Style Amazon店で1月20日から予約を開始し、3月上旬以降に配送の予定。

今回発売する限定モデルは、「どこかなGPS2」本体、「すみっコぐらし」のキャラクターがデザインされた、オリジナル本体ケース、ストラップ、ステッカー6枚が付属する。「すみっコぐらし」デザインとすることで、かばんやランドセルなどに違和感なく装着しておける。

「どこかなGPS2」は、GPS機能を搭載する正方形の小型デバイスで、ソフトバンクの4G LTEエリアでの使用が可能。スマートフォンに専用アプリをインストールすることで、「どこかなGPS2」本体を持っている子どもの位置情報が確認できる。IPX7/IP6Xの防水/防塵性能を備え、1,810mAhのバッテリーを内蔵。本体サイズはW52×D52×H20.2mm、重さは約60g。

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.