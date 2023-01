Hameeは1月18日より、ディズニー/ピクサー/マーベル/ムーミンのデザインをあしらったモバイルバッテリー「スクエア型 モバイル充電器2400mAh」全12種類を発売する。価格は2,200円。

ディズニー/ピクサーのキャラクターのデザインは、「ミッキー&フレンズ」「プー/ボタニカル」「101匹わんちゃん」「アリエル/フレーム」「ラプンツェル/フレーム」「エイリアン/ピザ・プラネット」「ピクサー/総柄」の7種類。

マーベルのデザインは「スターク・インダストリーズ」「コミック/ロゴ」の2種類、ムーミンのデザインは「ニョロニョロ」「リトルミイ&スティンキー」「ムーミン&リトルミイ/ブック」の3種類。

マーベルのデザインは2種類

ムーミンのデザインは3種類

いずれも、本体サイズはH10.6×W3.7×D1.2cm、重さは約60g。容量は2,400mAhで、インタフェースはUSB(タイプA)とmicroUSBを各1ポート装備している。入力はUSB5V/1A、出力は5V/1.5A。Qiのワイヤレス充電には非対応。充電用のmicroUSBケーブルが付属する。

(C)Disney (C)DISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. (C)Disney/Pixar (C)2023 MARVEL (C)Moomin Characters