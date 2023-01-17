Hameeは1月18日より、ディズニー／ピクサー／マーベル／ムーミンのデザインをあしらったモバイルバッテリー「スクエア型 モバイル充電器2400mAh」全12種類を発売する。価格は2,200円。
ディズニー／ピクサーのキャラクターのデザインは、「ミッキー＆フレンズ」「プー／ボタニカル」「101匹わんちゃん」「アリエル／フレーム」「ラプンツェル／フレーム」「エイリアン／ピザ・プラネット」「ピクサー／総柄」の7種類。
マーベルのデザインは「スターク・インダストリーズ」「コミック／ロゴ」の2種類、ムーミンのデザインは「ニョロニョロ」「リトルミイ＆スティンキー」「ムーミン＆リトルミイ／ブック」の3種類。
いずれも、本体サイズはH10.6×W3.7×D1.2cm、重さは約60g。容量は2,400mAhで、インタフェースはUSB（タイプA）とmicroUSBを各1ポート装備している。入力はUSB5V／1A、出力は5V／1.5A。Qiのワイヤレス充電には非対応。充電用のmicroUSBケーブルが付属する。
(C)Disney (C)DISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. (C)Disney/Pixar (C)2023 MARVEL (C)Moomin Characters